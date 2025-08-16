Üretici, Biberleri Ücretsiz Dağıttı

PİYASADA ÜRÜN FİYATLARI KONUSUNDA TEPKİ

Eskişehir’de, ürünlerinin yüksek market fiyatları karşısında yalnızca 8 liraya satılmasına tepki gösteren bir üretici, yaklaşık 5 ton dolma biberi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Piyasanın mevcut durumuna karşı duyduğu rahatsızlığı ilginç bir yöntemle dile getiren Nihat Tiryaki, kamyonuna yüklediği dolma biberleri Ertuğrulgazi Mahallesi Selam sokağa getirerek çevre sakinlerine sunmaya karar verdi. Bu uygulama, etraftaki vatandaşların dikkatini çekti ve kamyonun önünde büyük bir kalabalık oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tiryaki, “Yaklaşık 15-20 gün önce hasadımız başladı. Ürünlerimizi şehirlere, genellikle İstanbul’a gönderiyoruz. Şimdi biz bu ürünleri hale arz ediyoruz. Halde bizim satış fiyatlarımız yaklaşık 7-8 lira. Sonra bakıyoruz ki, vatandaş bunu marketlerden yaklaşık 70-80 liraya alıyor. Bu bizim için kabul edilecek bir durum değil. Bu durumu kabullenemediğim için ürünümü tarlada bırakacak değilim, 6 aydır emek veriyorum. Ben bunu kaldırıp çöpe dökersem millete ihanet. Onun için vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtmaya niyetlendik” diyerek düşüncelerini net bir şekilde ifade etti.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Dağıtım sırasında bölgedeki vatandaşların yoğun ilgisi, Tiryaki’nin gösterdiği bu protesto yönteminin ne kadar etkili olduğunu gösterdi. İnsanlar, biberlerin poşetler halinde verildiği kamyonun önünde sıraya girerek, bu ücretsiz fırsattan faydalanmaya çalıştı. Bu olay, piyasada yaşanan fiyat dengesizliği ve üretici ile tüketici arasındaki farkın dikkate değer olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.