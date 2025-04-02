Üretici Firmalar Siyasi Çatışmanın Parçası Olmamalı

ÜRETİCİ FİRMALARIN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Ekonomik büyüme için üretim yapan ve dünya ile rekabet eden firmalarımızın siyasi çatışmaların parçası haline getirilmesi hem bu şirketlere hem de ülke ekonomisine büyük zararlar verir. Bu tür girişimler, iş dünyamızın faaliyetlerini zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomimizin temel dinamiklerini sarsar” dedi. Matlı, son dönemde üretim yapan firmaların hedef gösterilmesi ve boykot edilmesi hakkında bir basın açıklaması düzenledi. Üretici firmaların siyasi gündemin dışında tutulması gerektiğini vurgulayan Matlı, “İş dünyası, ülke ekonomisinin en temel yapı taşlarından biridir” diye konuştu.

BOYKOTUN EKONOMİYE ETKİLERİ

Matlı, boykotların ekonomiye olumsuz şekilde yansıdığını belirterek, “Ekonomik büyüme için üretim yapan ve dünya ile rekabet eden firmalarımızın siyasi çatışmaların parçası haline getirilmesi hem bu şirketlere hem de ülke ekonomisine büyük zararlar verir. Bu durum, iş dünyamızın faaliyetlerini zorlaştırdığı gibi ekonomimizin temel dinamiklerini de sarsar. Özel sektör, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında kilit rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı. Üretici firmaların sadece ülke ekonomisine katkı sağlamakla kalmayıp, milyonlarca insana da iş imkanı sağladığını hatırlatan Matlı, iş dünyasının hedef alınmasının toplumun yaşam standartlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

ORTAK DUYARLILIK GEREKLİ

Matlı, “Ülkenin ekonomik geleceği üretici firmaların güçlü bir şekilde varlık göstermelerine bağlı” diyerek, siyasi kutuplaşmaların iş dünyasına zarar vermemesi için ortak bir duyarlılık geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu firmaların üretime katkı sağlaması, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltıp rekabet gücünü artırıyor. “Kişisel tepkiler ve olumsuz çağrılar, sadece firmalarımızı değil, Türkiye’nin ekonomik gücünü de tehlikeye atıyor” dedi.

GEREKEN ADIMLAR ATILMALI

“Sorunları büyütmek değil, ortak hareket ederek sağlam ve sürdürülebilir bir gelecek kurmak önceliğimiz olmalıdır” diyen Matlı, “Siyasi gündemin ötesinde, bu işletmelerin büyümesi ve gelişmesi için gerekli tüm adımlar atılmalıdır” şeklinde konuştu. Demokratik toplumlarda eleştirinin bir hak olduğunu vurgulayan Matlı, “Çözüm, yıkıcı tavırlardan değil, yapıcı yaklaşımlardan doğar” dedi. Mevcut sorunları büyütmeden, çözüm odaklı bir bakış açısıyla hareket edilmesi gerektiğini belirterek, ülkenin daha güçlü hale getirilmesi için herkesin sorumluluğuna dikkat çekti.