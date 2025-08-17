Üreticilere Mavi Bayrak Asılıyor

EKÜY PROJESİYLE KALINTISIZ ÜRETİM

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğündeki Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi, üreticilerin ilaç kalıntısı bulunmayan temiz ve kaliteli yaş meyve ve sebze üretmesini sağlıyor. Bu projeye katılan üreticilerin bahçelerine sembolik olarak ‘mavi bayrak’ asılıyor. Türkiye genelinde bu yıl 232 bin 59 dekar alanda 8 bin 375 üretici, İzmir’de ise 6 bin 94 dekar alanda 426 üretici mavi bayrak almaya hak kazandı. Bakanlığın ‘Tarladan sofraya güvenilir gıda’ misyonuyla hayata geçirilen EKÜY Projesi, ilaç kalıntısı bulundurmayan ürünleri teşvik ediyor.

ÜRETİM ALANLARI VE ÜRETİCİ SAYISI ARTMAKTA

Projenin 2010 yılında başlamasıyla birlikte, 2024 yılına kadar sebzelerde domates, biber, patlıcan, hıyar gibi ürünlerin yanı sıra şeftali, kiraz, erik, üzüm, mandarin, çilek, incir ve ayva gibi meyvelerle toplamda 10 bin 410 üretici 194 bin 90 dekar alanda kalıntısız ürün üretiyor. 2025 üretim sezonunda Türkiye genelinde 8 bin 375 üretici ile 232 bin 59 dekar, İzmir’de ise 426 üretici ile 6 bin 94 dekar alanda proje devam ediyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, EKÜY Projesi’nin her yıl daha çok yayıldığını ifade ederek, “Üretici hem zamandan, hem kullandığı kimyasaldan hem de paradan tasarruf ediyor. Tüketiciler de kimyasal kullanılmış olsa bile bunun zamanında ve dozunda yapıldığını bilerek ürünü alıyor” dedi.

FARKINDALIK YARATILMAKTADIR

İzmir’in, entegre kontrol üretim yöntemini yoğun şekilde uygulayan illerden biri olduğuna dikkat çeken Şahin, “Projenin ilk filizlendiği yer İzmir. Şimdi dalga dalga tüm ülkede daha fazla üreticiye anlatılarak yaygınlaşıyor. Farkındalık, plajlardaki gibi mavi bayrak ile belirginleşiyor. Entegre kontrol üretim yöntemini uygulayan üreticilerimizin bahçelerine mavi bayrak asıyoruz ve bölgedeki tüm üreticilerimizin de bu kapsama alınması için çalışıyoruz” dedi.

İZLENEBİLİRLİK ARTIYOR

2010’da İzmir’de 6 ürün ve 218 üretici ile başlayan projenin, bugün 426 üreticiyle yaklaşık 7 bin dekara yayıldığını belirten Mustafa Şahin, “Sebze grubunda domates, hıyar, biber, patlıcan ve yeşilliklerin tamamında entegre kontrol üretim yöntemini uygulamakta. Mavi bayrak bahçelere asılıyor, ancak pazarda da bu yöntemin uygulandığını belirtmek için çalışıyoruz. İzlenebilirlik market raflarında da devam edecek” ifadelerini kullandı.

ORGANİK ÜRETİM GURUR VERİYOR

Mavi bayrağa sahip Tireli çiftçi Hayrettin Adıbelli (57), “Entegre bazlı üretim yapıyoruz. Sonuçlardan memnunuz. Eğer bir problem olursa ekolojik yöntemlere başvuruyoruz. Genelde hava sirkülasyonu iyi olduğu için bölgemizde sorun olmuyor. Organik bazda gübre kullanıyoruz. Kimyasal madde kullanmıyoruz. Ağaçlarımızın budamalarını hijyenik bir şekilde yapıyoruz. Organik şartlara uygun üretim yapıyoruz. Organik olması gurur verici, herkese tavsiye ederim” diye belirtti.