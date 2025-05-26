Üreticiye 3,9 Milyar Liralık Destek

MALİ DESTEKLERİN DEVAM EDİŞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık alanındaki desteklemelerini sürdürmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 888 milyon 395 bin liralık küçükbaş hayvancılık destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına geçeceğini açıkladı. Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, destek ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Küçükbaş hayvancılık, yani kuzu ve oğlak desteğinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını ifade eden Yumaklı, “Emeğe değer, üreticimize destek. 3 milyar 888 milyon 395 bin lira küçükbaş hayvancılık destek ödemesini, bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun,” şeklinde değerlendirme yaptı.

Küçükbaş Hayvancılık Kuzu/Oğlak desteği ödemeleri, çiftçilerin hesaplarına aşağıdaki takvime göre aktarılacak.