Üretim Siyaset Dışı Kalmalı, Boykot Zararlıdır

ÜRETİM VE TİCARET SİYASİ TARTIŞMALARLA İLGİSİZ OLMALIDIR

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üretim ve ticaretin siyasi meselelerle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı. “Üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerimizi hedef göstermek, ülkemizin ekonomik geleceğine zarar vermektir.” dedi. Burkay, ekonomik boykot çağrılarına da dikkat çekerek, bu durumun emekleriyle faaliyet gösteren işletmelere ve on binlerce çalışana olumsuz yansıyacağını ifade etti.

BOYKOT ÇAĞRILARI ÜLKEMİZİ SARSIYOR

Burkay, “Üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerimizi hedef göstermek, ülkemizin ekonomik geleceğine zarar vermektir.” dediği açıklamasında, “Üretim ve ticaret, siyasi tartışmaların parçası haline getirilmemeli; emeğiyle ayakta duran, binlerce insanımıza iş imkanı sunan işletmelerimiz bireysel tepkilerin hedefi olmamalıdır.” şeklinde konuştu. Boykot çağrılarının en çok çalışanları, üreticileri ve ülkeyi olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti. Ekonomiyi güçlendiren ve dışa bağımlılığı azaltan firmaların boykotla cezalandırılmasının uzun vadede ülke için kayıplar oluşturacağına işaret etti.

Başkan Burkay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da belirttiği gibi, işletmelerin siyasi tartışmalardan uzak tutulması gerektiğini belirtti. Ekonomik kazanımlara sahip çıkılması gereken bu dönemde, üretken ve istihdam yaratan firmaların hedef alınmasının doğru olmadığını ifade etti. “Bir ve beraber olarak yerli ve bağımsız ekonominin teminatı olan şirketlerimize sahip çıkmalıyız” diyerek, sanayi ve ticaret alanında zarar verici tepkilerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.