Üretim Ve İhracat İçin Destek Şart

TOPLANTIDA İŞ DÜNYASININ TALEPLERİ GÜNDEME GELDİ

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde (GAOSB) gerçekleştirilen sanayici istişare toplantısında, iş dünyasının taleplerini içeren raporu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sundu. Sanayi sektöründen birçok temsilcinin katıldığı bu toplantıda, üretimden ihracata, maliyetlerden nitelikli iş gücü ihtiyacına kadar pek çok önemli konu ele alındı.

ŞEHRİMİZİN GÜCÜ VURGULANDI

Gaziantep’in sanayi alanındaki önemine dikkat çeken Ünverdi, “Şehrimiz üretim, ihracat ve istihdamda Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biridir. Ancak mevcut ekonomik şartlarda sanayicimizin rekabet gücünü koruması için destekleyici adımlar atılması büyük önem taşıyor.” şeklinde konuştu. Raporda, iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda firmaların Eximbank ve KGF gibi destek enstrümanlarına erişimde sorunlar yaşadığına dikkat çekildi ve finansmana erişim konusunda özel çalışmalar yapılmasının gerekliliği vurgulandı.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER FIRSATLAR SUNUYOR

Suriye’de yaşanan son gelişmelerin her iki ülke ve Gaziantep için önemli yeni fırsatlar barındırdığı ifade edilen raporda, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde iki ülke arasında özel bir Ekonomik Bölge kurulması gerektiği ele alındı. Maliyet artışları ve rekabetçilik gibi konulara da değinilen raporda, sektörlerden gelen destek ve teknik taleplere yer verildi. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, toplantının sonuçlarının çözümleyici olabilmesi ve ilgili bakanlıklara iletilmesi konusundaki ilgisi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür etti.