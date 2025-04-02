Urfa’da 2 Nisan Hava Durumu Tahminleri

SOĞUK HAVA DALGASI URFA’DA ETKİ GÖSTERİYOR

Türkiye genelinde uyarısı yapılan soğuk hava dalgası, Şanlıurfa’da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu öğrenmek isteyen halk, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü Urfa’da hava durumu nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Urfa için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar.

URFA’DA HAVA HAHKIKI PARÇALI BULUTLU OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan en son tahminlere göre, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü Şanlıurfa’da hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün içinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte hava sıcaklıklarının en yüksek 20°C, en düşük 10°C seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Şanlıurfa’da rüzgârın güney yönlerden hafif, zaman zaman da orta kuvvette esmesi bekleniyor. Nem oranı ise yaklaşık %65 düzeyinde olacak. Ayrıca, Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde toz taşınımı da bekleniyor.