Urfa Ulaşım Uygulaması Yenilendi

YENİ ÖZELLİKLER SUNAN URFA ULAŞIM MOBİL UYGULAMASI

Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından güncellenen Urfa Ulaşım mobil uygulaması, Şanlıurfa’da yaşayanlara ve ziyaretçilere pek çok yeni işlev sunuyor. Uygulama, toplu taşıma kartlarına komisyon kesintisi olmadan bakiye yüklemeye olanak tanıyor. Böylelikle kullanıcılar, ekstra maliyet ödemeden kartlarını kolaylıkla doldurabiliyor ve otobüslerde hızlı bir şekilde ödeme yapabiliyor.

TRAFFIC YOĞUNLUK HARİTASI İLE ZAMAN KAZANIN

Urfa Ulaşım mobil uygulamasının bir diğer önemli yeniliği, şehir içindeki trafik yoğunluk haritasıdır. Kullanıcılar, bu harita sayesinde en uygun yolları belirleyip trafik sıkışıklığından kaçınarak hedeflerine daha hızlı ulaşabiliyorlar. Trafik sorunları nedeniyle zaman kaybını önlemek isteyenler için bu yenilik oldukça büyük bir kolaylık sunuyor. Uygulama, şehir içindeki toplu taşıma sefer numaralarını, güzergahları, durakları ve otobüs saatlerini de basit bir şekilde öğrenmeyi sağlıyor. Kullanıcılar, hangi otobüsün ne zaman hareket edeceğini ve hangi güzergahı izlediğini rahatlıkla öğrenebiliyor. Ulaşım Daire Başkanlığı, şehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini daha etkili bir şekilde kullanmak isteyen vatandaşlara, Urfa Ulaşım mobil uygulamasını hemen indirerek konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamalarını öneriyor.