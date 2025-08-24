Ürgüp’te Kızılırmak’a Giren Gençler

boğulma tehlikesi geçiren gençler

Nevşehir’de Kızılırmak Nehri’ne giren üç genç boğulma tehlikesi yaşadı. Çevredeki kişiler tarafından sudan çıkarılan gençlerden birinin durumu kritik. Olay, Ürgüp’e bağlı Sarıhıdr köyünden geçen Kızılırmak’ta meydana geldi. Gençlerin suya girdiği bilgisi akabininde jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

sağlık durumu kritik olan genç

Sudan çıkartılan gençler arasında bulunan Medine M. (15), Ensar Y. (24) ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, gençleri ambulansla Ürgüp Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, tedaviye ihtiyaç duyan gençler Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ensar Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.