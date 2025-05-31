Ürgüp’te Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

TRAKTÖR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. S.D. (18) yönetimindeki 54 EH 372 plakalı traktör, Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyü Ambarlar mevkisinde devrildi.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ne yazık ki, devrilen traktörün altında kalan S.D., olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından S.D.’nin cesedi, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.