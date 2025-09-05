Ürgüp’te Uluslararası Bağ Bozumu Festivali

ÜRGÜP’TE FESTİVAL HEYECANI YAŞANDI

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde “53. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali” gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde, Ürgüp Belediyesi önünden festival alanına kadar devam eden bir korteje klasik otomobiller ve tahta bacak gösteri ekibi eşlik etti. Nevşehir Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım ile Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, açılış kurdelesini keserek alandaki stantları inceledi.

ŞEHRİN TARIMSAL GELECEĞİNE VURGU

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, “53 yıl önce bu festivali başlatanlara teşekkürlerimi iletiyorum. Bu sene meyve ve sebzelerin soğuktan dolayı etkilendiği bir dönem yaşıyoruz. Çiftçilerimizin zorlu çalışma neticesinde hak ettikleri geliri elde etmelerini diliyorum. Festivalde üreticilerle, tüketicileri bir araya getirmek istedik” şeklinde konuştu. Öte yandan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise bölgenin turizm ile tarım alanında da dikkat çektiğini belirterek, yıllardır süregelen festivalin hayırlı olmasını diledi.

YÖRESEL ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Festival alanında bulunan stantlarda yöresel ürünler sergilendi ve geleneksel pekmez kaynatma etkinlikleri yapıldı. Ürgüp’teki bu özel etkinlik, hem katılımcılara hem de yerel üreticilere önemli bir buluşma fırsatı sundu.