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Ürgüp’te Yasa Dışı Çakar Lamba

NEDEN CEZA UYGULANDI?

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yasa dışı çakar lamba kullanan bir aracın sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yasadışı çakar lamba kullanıldığına dair gelen ihbar üzerine hemen harekete geçti.

KAMERALARLA TESPİT EDİLDİ

Ekipler, çeşitli noktalardaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını inceleyerek aracı tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun belirlediği ilgili maddeler doğrultusunda 276 bin 344 lira ceza uygulandı.

Sürücünün ehliyetine bir ay süreyle el konuldu. Ayrıca, otomobil de 30 gün süreyle trafikten men edildi. Bu uygulamalar, trafik güvenliğinin sağlanması ve yasaların uygulanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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