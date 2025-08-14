Urla Bağbozumu Şenliği Başladı. Katılımcılar Arasında Yerel Yöneticiler Bulundu. Cemil Tugay, Ülkeye Sahip Çıkma Çağrısı Yaptı. Alkışlamayanlar, Ülkeye İnanmıyor Demektir. Kaymakam Gözlet, Alkışa Katılmadı

AÇILIŞ TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Urla Belediyesi’nin organize ettiği Urla Bağbozumu Şenliği, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen açılış töreniyle start aldı. Törene Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve birçok vatandaş katıldı.

BASKI VE SAHİPLENME ÇAĞRISI

Törende bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tarımın ve kültürün binlerce yıllık mirasına vurgu yaptı ve “Böyle güzel bir ülkede kuraklığa, susuzluğa, çölleşmeye, yangınlara, kötü ekonomik düzene mi maruz kalacaklar? Yoksa bu toprakları onlara daha iyi bir şekilde mi bırakacağız? Bu sadece belediye başkanları veya kamu yöneticileri ile olacak iş değil, bu milletin ayağa kalkması lazım” diye belirtti. Tugay, bu mesajın siyasi bir çağrı olmadığını, ülkeye sahip çıkma çağrısı olduğunu da ekledi.

ALKIŞLARLA İFADE EDİLEN DESTEK

Konuşmasının devamında alkışların yükselmesi üzerine, “Alkışlamayan kim varsa bu ülkeye ve bu millete sahip çıkmaya inanmıyor demektir.” diyen Tugay, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet’e dönerek, “Değerli Kaymakamım, alkışlamanızı bekliyoruz. Bu ülkeye ve bu millete sahip çıkma adına herkesin alkışlamasını bekliyorum.” ifadelerini kullandı. Ancak bu sırada Kaymakam Gözlet’in alkışa katılmadığı gözlemlendi.