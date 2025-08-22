Urla’da 4 Şüpheli Tutuklandı

İŞ YERİ KURŞUNLAMA OLAYLARI

İzmir’in Urla ilçesinde meydana gelen yağma teşebbüsü ve iş yeri kurşunlama vakalarına karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli, tutuklandı. Ağustos ayında Urla’da gerçekleşen bir yağma girişimi ve bir iş yeri kurşunlama olayı sonrasında, güvenlik güçleri harekete geçti. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ile Urla Emniyet Müdürlüğü, ortak bir çalışma yürüttü ve önceki gün 4 kişiyi gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Şüphelilerin, yanlış bir işletmeyi kurşunladığı ortaya çıktı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde; olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız bir tabanca ve bir maske ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.