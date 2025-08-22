Urla’da 4 Şüpheli Tutuklandı

İZMİR URLA’DA TUTUKLAMALAR

İzmir’in Urla ilçesinde yaşanan yağma teşebbüsü ve iş yeri kurşunlama olayları ile bağlantılı olarak 4 şüpheli tutuklandı. Ağustos ayında yapılan bir yağma teşebbüsü ve bir iş yeri kurşunlama olayının ardından polis ekipleri duruma el koydu. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ile Urla Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucunda, şüpheliler birkaç gün önce gözaltına alındı.

OLAYLA İLGİLİ BULGULAR

Şüphelilerin, yanlış işletmeyi kurşunladıkları bildiriliyor. Gözaltına alınanların evlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız bir tabanca ve bir maske ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemede tamamı tutuklandı.