Urla’da Bando Konseri Gerçekleşti

23 NİSAN ETKİNLİKLERİNE YOĞUN İLGİ

İzmir’in Urla ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hava Eğitim Komutanlığı’na bağlı bando, konser gerçekleştiriyor. Urla Kent Meydanı’nda düzenlenen bu etkinlikte, Yüzbaşı Mehmet Artunç yönetimindeki bando, marşlar ve sevilen parçaları dinleyicilere sunuyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, ellerindeki Türk bayraklarıyla bandoya eşlik ederken, marşlara alkışlarla tempo tutarak bayram coşkusunu yaşıyor. Veliler, bu özel anları cep telefonları ile ölümsüzleştiriyor.

MINİK YETENEKLERİN GÖSTERİSİ

Konser süresince, şef Artunç, orkestranın yönetimini kısa süreliğine anaokulu öğrencisine devrediyor. Minik öğrenci, bandoyu yönettiği anlarda izleyicilerden alkış alıyor. Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, etkinlikte öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Çocuklarımız çok mutlular, bandoya teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet bir tane, hepimizin bu değerlere sahip çıkması, en çok da gençlere bu değerleri öğretmek ve onlarla beraber yaşamak en kıymetli olanı.” diyor.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

İlk kez askeri bando konserini izleyen öğrenciler, bu deneyimlerini de heyecanla paylaşıyor. Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çevik, öğretmenler ve veliler de katılıyor. Programın finalinde, bando ve katılımcılar, İstiklal Marşı’nı birlikte söylüyor. Kentte, askeri bandolar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, yarın saat 11.00’de Narlıdere Demokrasi Meydanı’nda, 24 Nisan’da saat 11.00’de Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda ve aynı gün saat 13.45’te Seferihisar Ulamış İlkokulu’nda konser verecek.