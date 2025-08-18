Urla’da CHP Adayı’na Saldırı Gerçekleşti

URLA’DA SİLAHLI SALDIRI OLDU

İzmir’in Urla ilçesinde CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz’ın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının yanlışlıkla yapıldığı tespit edildi ve bu süreçte saldırıyı gerçekleştiren üç şüpheli, polis ekiplerinin hızlı takibi ile Karabağlar’da silahlarıyla birlikte yakalandı. Olay, bugün 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve Bahri Yalaz’ın sahibi olduğu sigortacı dükkanında meydana geldi.

SALDIRGANIN HEDEFİ YAN DÜKKANDI

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişi iş yerine yaklaşarak camdan üç el ateş etti ve ardından hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edilerek bölgedeki güvenlik önlemlerini aldı. Saldırı anında içeride müşteri ve çalışanların bulunduğu öğrenilmesine rağmen, şans eseri herhangi bir yaralanma gerçekleşmedi. Yapılan araştırmalar sonucunda saldırganların asıl hedefinin Yalaz’ın dükkanı değil, yan dükkanın sahibi olduğu belirlendi.

SALDIRGANLAR KISA SÜREDE YAKALANDI

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma ile saldırıyı gerçekleştiren üç şüpheli hızlı bir şekilde Karabağlar’da yakalanarak gözaltına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarının da incelendiği olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma devam ediyor.