Urla’da Çıkan Kavgada 3 Kişi Öldü

KÜÇÜK BİR EĞLENCEDEN İÇİN YIKICI BİR ÇATIŞMA

İzmir’in Urla ilçesindeki bir eğlence merkezinde gerçekleşen olayda üç kişi yaşamını yitirdi. Olay, saat 02.00 sularında Urla’nın Altıntaş Mahallesi’nde meydana geldi. Eğlenmek amacıyla mekana giden 35 yaşındaki Sadık Sarıtaş ile amcası 57 yaşındaki Mustafa Sarıtaş, burada iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma dışarı taşınca, kargaşa büyümeye başladı.

TRAFİK TUTAN YARALILAR

Çıkan kavgada, Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ve yabancı uyruklu 51 yaşındaki Valentina Gurgenadze tabanca ile vuruldu ve yaralandı. Olayı gören çevredekiler, durumu acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde, amca ve yeğenin yanı sıra Valentina Gurgenadze’nin de yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Üç kişinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın hemen ardından şüpheli H.B. ve S.S.’yi yakaladı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Bu trajik olay, eğlencede meydana gelen bir anlaşmazlığın ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.