Urla’da Orman Yangınına Müdahale Başladı

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ BAŞLADI

İzmir’in Urla ilçesi Kadıovacık Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınına, gece boyunca karadan müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilere göre, yangın dün gece saat 23.19’da başladı. Yangına ilk müdahale, yalnızca 10 dakika sonra, saat 23.29’da gerçekleştirildi.

MUCADELE İÇİNİ ARAÇ SAYISI ARTTI

Gece boyunca 44 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozerle yangına müdahale yapıldı. Gün ışığıyla birlikte müdahaleye 3 uçak ve 5 helikopter de katıldı. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.