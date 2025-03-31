Urla’da Silahlı Kavga: Üç Kişi Öldü

SİLAHLI KAVGA SONUCU ÜÇ CAN GİTTİ

İzmir’in Urla ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada amca-yeğen ve bir yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Düşünceye göre, olay, ilçeye bağlı Altıntaş Mahallesi’ndeki bir müzikholün önünde gerçekleşti ve saat 02:00 civarında yaşandı.

EĞLENCE MEKANINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İnşaat işçisi olan 57 yaşındaki Mustafa Sarıtaş ile 35 yaşındaki yeğeni Sadık Sarıtaş, müzikhole girerek eğlencenin tadını çıkarmayı planlıyordu. Ancak burada iki kişiyle tartışmaları, olayın kötüleşmesine neden oldu ve mekan dışına taşındı. Kavgaya dönüşen anlaşmazlıkta, Sadık Sarıtaş ve amcası Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu kadın Valentina Gurgenadze, saldırganlar tarafından tabancayla vuruldu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye hızlıca polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yapılan ilk kontrollerde, amca-yeğen ile Valentina Gurgenadze’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, detaylı incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli H.B. ve S.S. isimli iki kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.