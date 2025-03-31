Urla’da Silahlı Kavgada Üç Ölü

İZMIT’TE SİLAHLI KAVGA YAŞANDI

Olay, İzmir’in Urla ilçesinde bir eğlence mekanı önünde gerçekleşti. Burada meydana gelen silahlı kavgada, amca ve yeğeni ile birlikte yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

KAVGANIN SEBEBİ TARTIŞMA

Gece saat 02.00 civarlarında, Altıntaş Mahallesi’nde bir müzikhol önünde yaşanan olayda, inşaat işçisi olan Mustafa Sarıtaş ve yeğeni Sadık Sarıtaş, eğlenmek için mekanın içine girdi. İki kişi arasında çıkan tartışma, mekan dışına taşındı ve şiddetli bir kavgaya dönüştü. Bu sırada, Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ile birlikte yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Kavganın ardından ihbarda bulunulmasıyla birlikte, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ve Valentina Gurgenadze’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından, polis ekipleri durumu gerçekleştirip gerçekleştirmediği değerlendirilen H.B. ve S.S. adlı iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.