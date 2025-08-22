Urla’da Silahlı Saldırı, 4 Tutuklandı

ÜRKÜTÜCÜ SALDIRI VE GÖZALTILAR

İzmir’in Urla ilçesinde, CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz’a ait iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak 4 şüpheli tutuklandı. Olayın ardından yapılan araştırmalarda, saldırganların asıl hedefinin Yalaz’ın dükkanı değil, bitişikteki dükkânın sahibi olduğu ortaya çıkmış durumda. Saldırı, 18 Ağustos tarihinde, 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Olay Gelişmeleri ve Güvenlik Önlemleri

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişi Bahri Yalaz’ın sigorta dükkanına yaklaşarak, camdan 3 el ateş etti. Saldırgan, hızla olay yerinden kaçtıktan sonra, Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye geldi. Olay anında iş yerinde hem çalışanlar hem de müşterilerin bulunmasına rağmen, şans eseri kimse yaralanmadı. Yapılan incelemeler sonucunda saldırganların asıl hedefinin Yalaz’ın dükkanı değil, yan dükkânın sahibi olduğu belirlendi.

Şüphelilerin Yakalanması ve Tutuklama

Urla ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, saldırıyla ilgili 4 şüpheli kısa süre içerisinde Karabağlar’da yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan sorguların ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, yerel halkta bir güvenlik kaygısı yaratmasına neden oluyor.