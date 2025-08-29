Haberler

Urla’da Tekne Yangını Çıktı

URLA’DA TEKNE YANGINI

İzmir’in Urla ilçesinde, limanda bekleyen bir teknede yangın meydana geldi. Saat 12.30 sularında, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü başlayarak büyüyen yangın, çevredeki diğer teknelere de sıçradı. Yangın anında yükselen siyah dumanlar, gökyüzünü kaplayarak dikkat çekti.

İTFAİYE MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Yangının meydana gelmesinin ardından, ihbarla birlikte bölgeye itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor ve rüzgarın etkisiyle yangının daha da yayılmasını önlemek için çalışmalar sürdürülüyor.

ÖNEMLİ

