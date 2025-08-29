Urla’daki Marinada 7 Tekne Yandı

7 TEKNE YANDI

İzmir’in Urla ilçesinde yer alan marinada meydana gelen olayda, 7 tekne yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay sırasında marinada bulunan tekne sahibi Bekir Bum, “Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz, benim de teknem vardı halatını kesip kurtarmışlar” dedi.

YANGIN ANINDA OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olay, Urla ilçesi Çeşmealtı Sahili’ndeki marinada, öğle saat 12.30 sıralarında bir teknede yangın çıkmasıyla başladı. Bölgede bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talep etti. Hemen olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda toplam 7 tekne kullanılmaz duruma gelirken, bazı tekneler batırılarak alevlerin kontrol altına alınması sağlandı. İlerleyen zamanlarda, marinada yalnızca yanan teknelerin iskeletlerinin kaldığı gözlemlendi.

BEKİR BUM’UN GÖRÜŞLERİ

Bölgede yaşayan ve teknesi bulunan Bekir Bum, yaşadığı anları paylaşarak, “Tekneler yanıyor diye telefon geldi. Biz de apar topar geldik. Ben iskelede oturuyorum. Bir tane tekne yanarak Karantina Adası’na kadar gitti. Benim tekne yanan teknenin yanındaydı, halatını kesip salmışlar. Böyle işte nereden çıktığını bilmiyoruz. Hep de güzel tekneler yandı. 7 tane tekne etkilendi. 2- 3 tanesi battı zaten. Sahil güvenlik batırdı. Şunun yanında benim tekne vardı. Onu kesiyorlar, kurtarıyorlar açığa kadar. Duvarın oraya gidiyor, sürükleniyor benim tekne. Nasıl yandı bilmiyoruz. Bir anda alev aldı. Üzüldük, diyecek başka bir şey bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.