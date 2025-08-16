Urla Ormanında Yangın Çıkmıştı

Haberler

YANGININ BAŞLANGICI

İzmir’in Urla ilçesinde ormanda yangın patlak verdi. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangın, saat 01.00 civarında Kadıovacık Mahallesi’ndeki ormanda ortaya çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin MÜDAHALESİ

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile birlikte arazöz, su tankeri ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

