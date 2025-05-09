Üroloji Uzmanı Doç. Dr. C. Ersöz, Prostat Kanserine Dikkat Edilmesini Öneriyor

PROSTAT KANSERİNE DİKKAT!

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, prostat kanserinin artan bir sağlık sorunu olduğunu ifade ediyor. “Genetik yatkınlık taşıyan bireyler prostat kanserine karşı daha dikkatli olmalı. Bu kişiler 45 yaşından itibaren düzenli olarak PSA değerlerine baktırmalı” diyor. Özellikle genetik geçiş özelliği bulunan bireyler için erken tarama önem kazanıyor.

PSA TESTİNE DİKKAT EDİN!

Doç. Dr. Ersöz, aile öyküsünde prostat kanseri bulunan kişilerin 45 yaşından itibaren düzenli olarak PSA değerlerini kontrol ettirmeleri gerektiğine dikkat çekiyor. Diğer tüm erkekler ise 50 yaşından itibaren bu taramanın yapılmasının uygun olduğunu belirtiyor. Ailesinde üç veya daha fazla prostat kanseri olan birey bulunan kişilerde genetik yatkınlığın oldukça yüksek olduğunu belirten Ersöz, “55 yaş altı iki aile bireyinde hastalığın görülmesi bu riski daha da artırıyor” diyor.

OBEZİTE VE SİGARA RİSKİ ARTTIRIYOR

Prostat kanseri risk faktörleri arasında obezite ve sigara kullanımı yer alıyor. Doç. Dr. Ersöz, “Metabolik sendromun bileşenlerinden özellikle bel çevresinin 102 cm’nin üzerinde olması, obezite, hipertansiyon ve sigara kullanımı riski artırıyor” diye vurguluyor. Sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesinin ve sigaranın bırakılmasının özellikle önemli olduğunu ifade ediyor.

ERKEN TEŞHİS İÇİN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

Yüksek PSA değerleri tespit edilen hastalarda ileri görüntüleme yöntemlerine başvurulmakta. Doç. Dr. Ersöz, “Eğer hastanın PSA değerleri yüksekse, yaşa bağlı prostat büyümesi veya geçirilmiş prostat enfeksiyonları bu artışa neden olabiliyor. Bu durumda multiparametrik MR en çok tercih ettiğimiz yöntem” diyor. Prostat biyopsisi konusunda da bilgi veren Ersöz, “En güvenilir yöntem MR perineal biyopsidir. Bu yöntemin enfeksiyon riskinin düşük olması ve hedef dokudan en doğru örneklemeyi sağlaması büyük bir avantaj” diyerek erken teşhisin önemini vurguluyor.