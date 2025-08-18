ÜROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Rahim Horuz, “Robotik Cerrahi Hızlı İyileşme Sağlıyor” dedi

ROBOTİK CERRAHİ YÖNTEMİ HIZLI İYİLEŞME SUNUYOR

Üroloji uzmanı Prof. Dr. Rahim Horuz, “Robotik cerrahi özellikle üroloji alanında hastalara daha hızlı iyileşme, daha az ağrı ve yüksek hassasiyetle gerçekleştirilen operasyon imkanı tanıyor” diye belirtti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Horuz, birkaç küçük delikten girilerek yapılan, üç boyutlu yüksek çözünürlüklü görüntüleme ile cerrahın görüşünü artıran robotik cerrahinin operasyonların başarı oranını artırdığını ifade etti.

AMELİYAT YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI

Robotik cerrahinin, açık ve laparoskopik ameliyatların yerini almaya başlayan modern bir teknoloji sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Horuz, “Eskiden büyük kesilerle yaptığımız ameliyatları artık küçük deliklerden vücut içine yerleştirilen aletler, aydınlatma sistemleri ve yüksek çözünürlüklü kamera ile yapıyoruz. Hastalar bu sayede daha hızlı iyileşiyor” dedi. Robotik cerrahinin çalışma prensibini açıklayan Horuz, “Ameliyat sırasında hastanın yanında değiliz, konsol adı verilen özel bir alanda üç boyutlu ve büyütülmüş görüntü altında çalışıyoruz. Robotun kolları milimetrik hassasiyetle hareket edebiliyor ve insan bileğini taklit ederek 540 derece dönebiliyor” diye ekledi.

HASTA KONFORUNU ARTIRAN AVANTAJLAR

Bu yöntemin açık ameliyatlara kıyasla pek çok avantajı olduğunu belirten Prof. Dr. Horuz, “Ameliyat sırasında kanama çok daha az oluyor. Hastalarımızın hastanede kalış süresi kısalıyor, evde iyileşme süreci daha rahat geçiyor. Küçük kesiler sayesinde sosyal ve iş hayatına dönüşleri hızlanıyor” ifadesini kullandı. Robotik cerrahinin üroloji alanında özellikle üro-onkoloji vakalarında tercih edildiğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Horuz, “Prostat, böbrek, mesane, testis ve böbreküstü bezi kanserlerinde kullanıyoruz. Ancak dünyada da en yaygın kullanım alanı prostat kanseri ameliyatları” dedi.

PROSTAT KANSERİ AMELİYATLARINDA BAŞARI ORANI

Prostat kanseri ameliyatlarında en çok korkulan iki yan etkinin kalıcı idrar kaçırma ve sertleşme sorunları olduğunu belirten Prof. Dr. Horuz, “Robotik cerrahi sayesinde bu yan etkilerde ciddi azalma var. Kalıcı idrar kaçırma artık neredeyse hiç görülmüyor. Cinsel fonksiyonlarda da hastanın durumu ve ameliyatın özelliklerine göre çok daha yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Cerrahların bu teknolojide deneyimi arttıkça yan etkiler daha da azalacak. Hastalar hem daha kısa sürede iyileşecek hem de yaşam kaliteleri korunacak” diye ifade etti.