Ursula Von Der Leyen, Bulgaristan’ı Ziyaret Etti

UYRUKTA SAVUNMA SANAYİSİ ÜRETİMİ GÖRÜŞMESİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bulgaristan’ın Sopot şehrindeki en büyük silah fabrikası olan VMZ’yi ziyaret etti. Burada Başbakan Rosen Jelyazkov ile birlikte silah üretim kapasitelerini inceleyen von der Leyen, fabrikada gerçekleştirilen brifingde, “Ukrayna’nın kullandığı silahların üçte biri Bulgaristan’da üretilmiştir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı durdurma niyeti taşımadığını vurgulayarak, “Savaşın başından bu yana Ukrayna’nın kullandığı silahların üçte biri Bulgaristan’da üretilmiştir. Acımasız savaş 4’üncü yılına girmiştir. Belli ki Putin burada durmayacak. Bu savaş da geniş ölçekli sürdürülüyor.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA GÜVENLİK EYLEMİ İÇİN YENİ YATIRIMLAR

AB’nin savunma kapasitesini artırmak amacıyla büyük çaba gösterdiğini belirten von der Leyen, bu kapsamda oluşturulan Avrupa Güvenlik Eylemi’ne (SAFE) 150 milyar avro aktarıldığını belirtti. Ayrıca, Bulgaristan’da biri barut ve diğeri AB standartlarında top mermisi üretimi için iki yeni silah fabrikası kurulacağını duyurmasının ardından, “Bu işletmelerde 1000 yeni istihdam açılacak. (AB’de) yıllık top mermisi üretim kapasitemiz iki milyona ulaşmalı. Bulgaristan, Ukrayna’nın savunmasına aktif katkı sağlıyor.” dedi.

PROTESTOLAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Brifingde, Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi Genel Başkanı Boyko Borisov da söz alarak, Bulgaristan’ın uzun yıllardır savunma sanayi üretimini geliştirdiğini vurguladı. Borisov, “Personel kapasitesini 1000 kişi artıracak iki yeni fabrika, 150 bin adet 155 milimetrelik top mermisi ve en çağdaş barut türünü üretecektir.” şeklinde bilgiler verdi. Ancak, Ursula von der Leyen’in ziyaretine karşı çıkan Rusya yanlısı popülist Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisi üyeleri, VMZ önünde Bulgar ve Rus bayrakları açarak AB karşıtı protesto düzenledi. Polis ve jandarma bölgede güvenlik kordonu oluşturdu ve göstericilerden biri gözaltına alındı. Von der Leyen’in Bulgaristan’daki temaslarını tamamladıktan sonra Romanya’ya geçmesi bekleniyor.