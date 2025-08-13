Ursula Von Der Leyen, İş Birliğini Sürdürecek

TOPLANTININ OLUMSUZ GEÇMEDİĞİ VURGUSU

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği toplantının olumlu geçtiğini ifade etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu önemli görüşmenin detaylarına yer verdi ve “Yakın iş birliğini sürdüreceğiz” dedi.

UKRAYNA İÇİN ORTAK ZEMİN GÜÇLENİYOR

Von der Leyen, toplantıda Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde planlanan görüşmesi üzerine konuştuklarını paylaştı. “Bugün Avrupa, ABD ve NATO, Ukrayna için ortak zemini güçlendirdi” diyen von der Leyen, barış arayışında herkesin aynı hedefe odaklandığını belirterek, “Adil ve kalıcı barışı bizden çok kimse istemiyor” şeklinde ifade etti.