Ursula Von Der Leyen, İş Birliğini Sürdürecek

TOPLANTININ OLUMSUZ GEÇMEDİĞİ VURGUSU

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği toplantının olumlu geçtiğini ifade etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu önemli görüşmenin detaylarına yer verdi ve “Yakın iş birliğini sürdüreceğiz” dedi.

UKRAYNA İÇİN ORTAK ZEMİN GÜÇLENİYOR

Von der Leyen, toplantıda Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde planlanan görüşmesi üzerine konuştuklarını paylaştı. “Bugün Avrupa, ABD ve NATO, Ukrayna için ortak zemini güçlendirdi” diyen von der Leyen, barış arayışında herkesin aynı hedefe odaklandığını belirterek, “Adil ve kalıcı barışı bizden çok kimse istemiyor” şeklinde ifade etti.

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

