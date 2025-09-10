Ursula Von Der Leyen, Yaptırımlar Önereceğiz

AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU BAŞKANINDAN YAPTIRIM TEKLİFİ

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yıllık “Avrupa Birliği’nin Durumu” konuşmasında, “İsrailli bakanlara ve şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını önereceğiz. Ayrıca, Ortaklık Anlaşması’nın kısmi olarak askıya alınmasını da teklif edeceğiz” ifadelerini kullandı. Pek çok Avrupa Parlamentosu (AP) üyesinin Gazze ile dayanışma amacıyla kırmızı kıyafetler giymesi dikkat çekti. Von der Leyen, Gazze’deki durumu kabul edilemez bulduğunu ve İsrail’e karşı yaptırımlar konusunda anlaşma sağlayamayan AB’nin felç olmuş durumda kalmayı göze alamayacağını belirtti. Birliğin ilerlemesi için çeşitli tedbirler önerileceğini ifade eden Leyen, “İsrailli aşırı görüşlü bakanlara ve şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını önereceğiz. Ayrıca, ticaretle ilgili konularda Ortaklık Anlaşması’nın kısmi olarak askıya alınmasını da teklif edeceğiz” dedi.

YENİ BİR AVRUPA İHTİYACI

Von der Leyen, AB’nin Ukrayna ve Gazze’deki savaşlar üzerine atacağı adımlarla ilgili de görüşlerini paylaştı. Konuşmasında, Avrupa’nın, “emperyal hırsların ve emperyal savaşların hüküm sürdüğü” bir dünyada kendi yerini koruması gerektiğini vurgulayarak, “İşte tüm bu nedenlerle yeni bir Avrupa ortaya çıkmalıdır” dedi. Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Leyen, “Hepimiz, Rusya’nın ‘diplomasi’ derken neyi kastettiğini gördük” ifadelerini kullandı.

POLONYA İLE TAM DAYANIŞMA

Von der Leyen, “Bugün, Polonya ve Avrupa’nın hava sahası, 10’dan fazla Rus Shahed tipi İHA ile emsali görülmemiş bir şekilde ihlal edildi. Avrupa, Polonya ile tam dayanışma içinde” dedi. Putin’in mesajının açık olduğunu belirten Leyen, “Rusya’yı müzakere masasına oturtmak için daha fazla baskı yapmamız gerekiyor. Daha fazla yaptırım gerekiyor. Şu anda ortaklarımızla birlikte 19’uncu yaptırım paketi üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

RUSYA’YA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

Ukrayna’ya şimdiye kadar 170 milyar euro askeri ve mali yardım sağlandığını vurgulayan Leyen, bu yükün yalnızca Avrupalı vergi mükelleflerinin omuzlarına bırakılmaması gerektiğini söyledi. Leyen, “Bu Rusya’nın savaşı ve parayı Rusya’nın ödemesi gerekiyor” dedi. Ayrıca, Rus varlıkları kullanılarak Ukrayna’ya “tazminat kredisi” verilebileceği ve bunun sadece Rusya sığınma tazminatı ödediğinde geri ödeneceği bilgisini paylaştı.

GAZZE’YE YARDIM ÇAĞRISI

Leyen, Gazze ile ilgili durumu da ele alarak, “Gazze’de yaşananlar dünyanın vicdanını sarstı. Yiyecek isterken öldürülen insanlar ve bebeklerini kaybeden annelerin görüntüleri gerçekten feci. Bu nedenle de bu mevzuya çok net bir mesajla başlamak istiyorum: İnsan eliyle oluşturulan kıtlık asla savaş silahı olamaz. Çocuklar hatırına, insanlık hatırına bu sona ermeli” dedi. Bu açıklamaları, Gazze ile dayanışma amacıyla kırmızı giyinen vekiller tarafından coşkulu alkışlarla karşılandı.

BİRLİKTE HAREKET ETME VURGUSU

Leyen, AB’nin adım atmama durumunun neden olduğu hayal kırıklığını anlamakta olduğunu belirtti ve birçok üye ülkenin kendi başlarına harekete geçtiğini ifade etti. “Bunu aşmalıyız. Felç olmuş gibi kalmayı göze alamayız. Bu yüzden, ilerlemenin önünü açmak için bir dizi tedbir paketi önereceğim” ifadesini kullandı.

ABD İLE TİCARET ANLAŞMASI DEĞERLENDİRMESİ

Ursula von der Leyen, ABD ile ticaret anlaşmasına yönelik tepkileri de değerlendirerek, “Yaz boyunca üzerinde çalıştığımız anlaşma konusunda pek çok şey duydum. İlk tepkileri anlıyorum” dedi. Von der Leyen, her yıl ABD’ye 500 milyar euronun üzerinde mal ihraç ettiklerini belirterek, insanların işleri ile geçim kaynakları ile asla kumar oynayamayacağını vurguladı.

GAZZE İÇİN PROTESTO

Avrupa Parlamentosu’nda birçok vekilin, Leyen’in konuşması sırasında Gazze ile dayanışma amacıyla kırmızı giyinmesi dikkat çekti. Sol grubu tarafından yapılan eylem, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller gibi partilerden de destek aldı. Protestoya katılan AP üyesi Thomas Bajada, “Masum hayatları anmak ve kan dökülmesine derhal son verilmesi çağrısında bulunmak istedik” dedi.