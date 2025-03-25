Uruguay Büyükelçisi Trabzon’da Ziyaretlerde Bulundu

URUGUAY BÜYÜKELÇİSİ TRABZON’DA ZİYARETLERDE BULUNDU

Uruguay’ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus ve beraberindekiler, Trabzon’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Trabzon’da Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere çeşitli kuruluşlarla bir araya gelen Büyükelçi Hugo Cayrus, Uruguay’ın tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir ülke olduğunu vurguladı. “Selüloz üretimi de hızla gelişiyor. Bu konuda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok miktarda yabancı yatırım alıyoruz. Türkiye’ye canlı hayvan, selüloz, pirinç, soya, süt ürünleri, tereyağı ve hayvan yemi ihraç ediyoruz. Bu konularda iş birliğini geliştirmeye hazırız” açıklamasında bulundu.

TİCARET HACMİ REKOR KIRDI

Cayrus, Türkiye’nin tarım alanındaki önemine de değinerek, “Tarımın iyi olmasında Türkiye’nin de payı var. Tarım makineleri ve özellikle traktör konusunda Türkiye’den önemli miktarda alım gerçekleştiriyoruz” dedi. Ayrıca, Türkiye’den Uruguay’a çelik, plastik, tekstil, beyaz eşya ve ayakkabı ihracatı yapıldığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıl rekor kırarak 600 milyon dolara ulaştığını ifade eden büyükelçi, ticaretin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ve her bölge ile iş birliği imkanlarını araştıracaklarını söyledi. “İki ülke iş insanlarının buluşturulmasına imkan sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ise, Uruguay ile özellikle hayvancılık ve süt ürünleri üretiminde iş birliği ve teknoloji paylaşımı yapılabileceğini kaydederek, “Yine birçok sektörde ticaret yapılabilir. Bu anlamda satılabilecek ve alınabilecek ürünlerle ilgili bir çalışma yapıp büyükelçilik ve odamız vasıtasıyla iki ülke iş insanlarını irtibata geçirebiliriz” dedi.