Uruguay’ın Bağımsızlığı Kutlandı. Resepsiyona İki Ülkenin Temsilcileri Katıldı. Cayrus İlişkilerin Gelişeceğini Vurguladı. Ekinci Ticaret Hacmini Artırmayı Hedefliyor. Kültürel İşbirliği Güçlendirilecek, İlişkiler Derinleşecek. Ekonomik Komisyon Toplantısı Ocak’ta Yapılacak

RESEPSİYONUN DÜZENLENMESİ

Uruguay’ın Ankara Büyükelçiliği, Bağımsızlık Bildirgesi’nin 200. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir resepsiyon gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde yapıldı ve Uruguay’ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Ankara’daki yabancı misyon temsilcileri ve diğer davetliler resepsiyona katıldı.

BÜYÜKELÇİ CAYRUS’UN AÇIKLAMALARI

Büyükelçi Cayrus, konuşmasında 25 Ağustos 1825’te Uruguay’ın bağımsızlığını ilan ettiğini ve 18 Temmuz 1830’da ülkenin ilk anayasasının kabul edildiğini hatırlattı. Ayrıca, Türkiye ile Uruguay arasındaki Dostluk Anlaşması’nın 1929 yılında imzalandığını, 1933’te ise onaylandığını belirtti. Cayrus, 2025 yılında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 92. yılını kutlayacaklarını ifade etti. Ticaret hacminin 2024 itibarıyla 600 milyon dolara ulaşarak rekor kırmasını beklediklerini, bu miktarı artırmanın potansiyelinin bulunduğunu ve bunun için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Geçen yıl Türkiye’yi 7 bin Uruguaylının ziyaret ettiğini belirten Cayrus, ekimde Ankara’da bakan yardımcısı seviyesinde Siyasi İstişareler Toplantısı yapılacağını ve Karma Ekonomik Komisyon’un ilk toplantısını planladıklarını dile getirdi.

BAYAN YARDIMCISI EKİNCİ’İN DEĞERLENDİRMELERİ

Bakan Yardımcısı Ekinci ise iki ülke arasındaki ilişkilerin 1933 yılına kadar uzandığını vurgulayarak, özellikle ticaret, turizm ve kültür alanlarında işbirliğinin geliştiğini ifade etti. Ekinci, karşılıklı olarak açılan büyükelçiliklerin 2021 ve 2022 yıllarında ilişkileri ivmelendirdiğine dikkat çekerek, “Uruguay’ı bölgede değerli bir ortak olarak görüyor ve son yıllarda elde ettiğimiz bu ivmeyi sürdürmeye çalışıyoruz.” diye ekledi. Ekinci, 2023’te ikili ticaret hacminin 500 milyon doları geçtiğini ve bu rakamı geniş yelpazeli ve dengeli bir ticaretle gerçek potansiyeline ulaştırma hedefinde olduklarını belirtti. 2025’in ilk altı ayında ticaret hacminin 519 milyon doları aşmasının doğru yolda olduklarını gösterdiğini ifade etti.

KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Ekinci, kültürel boyutun Türkiye ile Uruguay arasındaki ilişkilerin önemli bir parçası olduğunu, Türk dizilerinin ülkeler arasındaki fiziksel mesafeye meydan okuduğunu dile getirdi. Kültürel, ekonomik ve toplumlar arası ilişkileri karşılıklı uyum ve saygı içinde güçlendirmeye devam edeceklerine inandığını belirtti. Ekinci, ayrıca beşinci Siyasi İstişare Toplantısı’nın ekimde Ankara’da yapılacağını ve 1. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın da yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini anlattı. Resepsiyonun sonunda Uruguaylı gitarist Eduardo Fernandez bir konser verdi.