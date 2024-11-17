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Spor

Uruguay Kolombiya’yı 3-2 Yendi!

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URUGUAY’IN ZAFERİ

2026 Dünya Kupası’nın Güney Amerika Elemeleri kapsamında Uruguay, Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Galatasaray’ın oyuncusu Davinson Sanchez’in formasını giyen Kolombiya, Uruguay’ın deplasmanında mücadele etti. Ev sahibi ekip, son dakikalarda kaydettiği golle maçı 3-2 kazanmayı başardı.

GOLLER KİMLERDEN GELDİ?

Uruguay’ın gollerini, 57. dakikada Davinson Sanchez (k.k.), 60. dakikada Rodrigo Aguirre ve 90+11. dakikada Manuel Ugarte kaydetti. Maç boyunca gösterilen performansla Uruguay, önemli bir galibiyet elde etti.

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