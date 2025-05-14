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Uruguaylı Kaleci, 19 Kupa Hedefli

MUSLERA’NIN BAŞARILARI VE KUPA SAYISI

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Galatasaray ve Türk futbol tarihinde önemli bir iz bıraktı. 2011 yılından beri Galatasaray formasını giyen Muslera’nın, bu sezonun ardından Türkiye’deki kariyerini sonlandırması bekleniyor. Bu süre zarfında Muslera, Galatasaray’ın başarısında önemli bir rol oynadı ve adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

KUPA REKORUNDA SON DURUM

Muslera, Galatasaray kariyerinde toplamda 18 kupa kazandı. Eğer bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanırsa, toplam kupa sayısını 19’a çıkaracak. Bu durumda, Muslera bir Süper Lig takımıyla en çok kupa kazanan futbolcu unvanını elde edecek. Türkiye kariyerinde ise 8. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Muslera, Galatasaray bu yıl tekrar şampiyon olursa tarihi bir başarıya imza atacak.

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