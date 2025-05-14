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Uruguaylı Kaleci, Kupa Rekoru Kırabilir

MUSLERA’NIN REKOR PEŞİNDE

Fernando Muslera, 2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyiyor ve bu süre içerisinde hem kulüp tarihine hem de Türk futbol tarihine büyük katkılarda bulundu. Uruguaylı kaleci, Galatasaray ile birlikte 18 kupa kazanmayı başardı ve bu sezon Süper Lig ile Türkiye Kupası’nı kazanması durumunda toplam kupa sayısını 19’a çıkaracak. Bu başarı, onu bir Süper Lig takımıyla en çok kupa kazanan futbolcu yapacak.

KUPALARIN TATMİNİ

Muslera’nın Türkiye’deki mevcut kariyerinde 8. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşma gibi büyük bir hedefi var. Eğer Galatasaray bu yıl tekrar şampiyon olursa, Muslera kulüp tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu olarak anılacak. Türkiye futbol tarihinde Muslera’nın başarıları, onu unutulmaz kılacak ve kaldığı yerden daha fazla başarı hedeflemeye devam edecektir.

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