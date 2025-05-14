Uruguaylı Kaleci, Rekor Kupa Kazandı

MUSLERA, GALATASARAY’DA YENİ BİR TARİH YAZIYOR

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, 2011 yılından bu yana Galatasaray formasını giyiyor. Türkiye’deki futbol kariyerini bu sezon sonlandırması beklenen Muslera, bu süre içinde Galatasaray ve Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

KUPA SAYISINI ARTIRMA HEDEFİ

Muslera, Galatasaray kariyerinde toplamda 18 kupa kazandı. Eğer bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası da kazanılırsa, Muslera’nın toplam kupa sayısı 19’a yükselecek. Bu başarı, kendisini bir Süper Lig takımıyla en çok kupa kazanan futbolcu olarak tarihe geçirecek. Şu ana kadar 8 Süper Lig şampiyonluğu elde eden Muslera, Galatasaray’ın bu yıl da şampiyon olması halinde rekor kıracak.