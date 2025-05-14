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Uruguaylı Kaleci, Tarihe Adını Yazdırdı

MUSLERA’NIN KUPA SAYISI

Uruguaylı kaleci, Galatasaray’da geçirdiği süre boyunca hem kulüp hem de Türk futbol tarihi açısından önemli başarılara imza attı. Fernando Muslera, 2011 yılından itibaren Galatasaray forması giymekte ve bu sezonun sonunda Türkiye kariyerini sonlandırması bekleniyor.

Muslera, Galatasaray kariyerinde toplamda 18 kupa kazandı. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanması durumunda, kupa sayısını 19’a çıkaracak. Bu, onu bir Süper Lig takımıyla en çok kupa kazanan futbolcu yapacak ve tarihe geçirmesi hedefleniyor.

Kariyeri boyunca 8 Süper Lig şampiyonluğu elde eden Muslera, bu yıl Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla birlikte rekorunu daha da genişletecek. Muslera’nın performansı, Türk futbolundaki yerini sağlamlaştırıyor.

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