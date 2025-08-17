Urumqi-Dubai Direk Hava Kargo Başladı

HAVA KARGO ROTASI AÇILIYOR

Çin’in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nin merkezi Urumqi ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kenti arasında, meyve ve sebze taşımacılığı için yeni bir direkt hava kargo rotası faaliyete geçti. İlk seferde Xinjiang’da üretilen 18 tonun üzerinde kavun, domates, üzüm ve kurutulmuş elma gibi ürünler doğrudan Dubai’ye gönderildi. Xinjiang Meyve Endüstrisi Grubu’nun başkanı Zhu Shiqiang, bölgeden Ortadoğu’ya daha önce yapılan meyve-sebze ihracatında genellikle deniz, kara ve demiryolu taşımacılığının kullanıldığını, bu yöntemlerin uzun taşıma süreleri ve ürünlerin tazelik kaybı gibi pek çok probleme yol açtığını belirtti.

YENİ DİREKT UÇUŞLARIN AVANTAJLARI

Zhu, “Yeni başlayan direkt uçuşlarla Xinjiang’da üretilen meyve ve sebzeler artık yaklaşık altı saatte Dubai’ye ulaşabilecek” diye ifade etti. Hava taşımacılığının önemli avantajlarından birinin ürünlerin kalitesini korumak olduğunu vurgulayan yetkili, “Xinjiang’da üretilen meyve ve sebzeler yurtdışında büyük rağbet görüyor. Kalite korunduğu sürece hava taşımacılığı önemli karlılık potansiyeli sunuyor” dedi. Şu ana kadar Xinjiang’da yetişen tarım ürünleri, Tayland, Kazakistan ve Rusya dahil olmak üzere 10’dan fazla ülkeye ve bölgeye ihraç edildi.

GELECEKTEKİ PLANLAR

Meyve ve sebze taşımacılığı için Güneydoğu Asya, Japonya, Güney Kore ve Avrupa’ya yeni hava kargo rotalarının açılması da planlandığı belirtildi. Böylelikle bölgedeki tarım ürünlerinin uluslararası pazarda daha etkin bir şekilde yer alması hedefleniyor.