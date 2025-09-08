Ürünlü’de İncir Hasadı 25 Gün Gecikti

İNCİR HASADI BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Antalya’nın İbradı ilçesine bağlı 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi’nde yetişen siyah incirin hasat dönemi bu yıl 25 gün geç bir tarihte başladı. Doğal yöntemlerle yetiştirilen Bursa siyahı incirde hem verim azalışı yaşandı hem de hasat süreci gecikti. İncir hasadı eylül ayı sonlarına kadar devam edecek. 25 yıldır incir yetiştiriciliği yapan üreticiler, bu yıl oldukça düşük bir verimle karşılaştıklarını belirtiyor.

HASATTAKİ GECİKMENİN NEDENLERİ

Ürünlü Mahallesi’ndeki incirlerde bu yıl rekolte ve hasat zamanında belirgin farklılıklar gözlemleniyor. 25 yıldır incir yetiştiren üreticilerden Mesut Şanlı, bu yıl üstünde çok büyük hayal kırıklığı parlayan açıkça belirtti. Normalde 15 ton ürün beklenen incir bahçelerinden ancak 3-4 ton ürün alabileceklerini anlatan Şanlı, bu yıl iklim koşulları nedeniyle hem verimin azaldığını hem de hasat döneminin 25 gün geciktiğini ifade ediyor. Şanlı, “Bu yıl 2025 Bursa siyah incir hasadına geçtiğimiz yıllara göre 25 gün geç başladık. Bu dramatik düşüşün en büyük nedeni hava koşulları, iklim değişiklikleri ve uzun süreli poyraz rüzgarları” dedi.

DOĞAL ÜRETİMİN AVANTAJLARI

Ürünlü’de doğal üretim yaptıklarını kaydeden Şanlı, “Bahçelerimizde sadece hayvan gübresi kullanıyoruz, kimyasal gübre yok. 800 metre rakımda yetişen Bursa siyahı incirleri, yüksek şeker oranı ve lezzetiyle öne çıkıyor. Kalite sorunlarımız yok, lezzet çok yüksek ama bu yıl verim azaldı” diye belirtti.

UMUTLAR GELECEK YIL İÇİN

Yaşanan kayıplara rağmen umudunu koruyan Şanlı, “Arıcının umudu bitmez, biz de gelecek seneye umutla bakıyoruz. Bu yıl bu kadarmış. Allah seneye daha iyi ve daha kaliteli ürün nasip etsin” şeklinde konuştu.

KALİTELİ İNCİRLERİN ÖZELLİKLERİ

Ürünlü’de incirin kalitesi oldukça yüksek olduğunu kaydeden Şanlı, “Bursa incirimizin 8 tanesi bir kilogram civarında geliyor. Kalite harika. Bu yıl rekolte son 25 yılın en düşük oranı ama kalitesi çok yüksek. İncir bahçesinin 800 rakımda olmasından dolayı lezzet ve aroması da üst düzey” ifadelerini kullandı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte incir bahçelerine giden üreticiler, olgunlaşan incirleri dalından özenle topluyor. Tarlada seçilen incirler, boylarına göre ayrılıp, satışa sunulmak için Antalya haline gönderiliyor. İncirin bahçeden çıkış fiyatı ise kaliteye göre 100 ile 120 TL arasında değişiyor.