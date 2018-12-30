Üs bölgesi yakınına çığ düştü: 1 asker şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Olay, ögle saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı 2 bin 865 rakımlı Mirgesav Üs Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Üs bölgesinde görev yapan 5 asker, yakında bulunan su deposunu kontrol etmeye gitti.

YARALI TEĞMENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu sırada çığ düştü. Askerlerden 2’si çığ altında kalırken, diğerleri son anda kurtuldu. Kurtarma ekipleri, 2 askeri yaralı olarak çığ altından çıkardı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan askerlerden Uzman Çavuş Salih Dinç, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı teğmenin ise tedavisi sürüyor.

GİRESUN’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu Giresun’un Dereli ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Salih Dinç şehit oldu. Şehidin acı haberi ise askeri yetkililerce memleketi Dereli ilçesindeki ailesine verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyü Masura Yaylası bölgesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç (26) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Dün saat 21.30’da düzenlenen törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit uzman çavuş Dinç’in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından, şehit Dinç’in naaşı cenaze aracına konuldu.

Van’da düzenlenen tören sonrası askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirilen şehidin naaşı tören mangası tarafından Dereli Belediyesine ait cenaze aracına konuldu. Karşılama törenine, Şehidin babası Emrullah Dinç, annesi Zihre Dinç, kardeşleri Ahmeti Rukiye ve Halime Dinç’in yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Dinç’in naaşı Dereli ilçesine bağlı Tepeküknarlı Köyündeki baba evine getirildi. Bir süre evde bekletilen naaş daha sonra Dereli Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehit için Dereli ilçesindeki Merkez Ulu Caminde öğle namazının ardından tören düzenlenecek.