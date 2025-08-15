Uşak Fuarında Fahiş Fiyat Tartışmaları Başladı

ARTAN MALİYETLER VE FUAR FİYATLARI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Uşak Ticaret Borsası ve Uşak Ziraat Odası’nın öncülüğünde düzenlenecek olan tarım ve hayvancılık fuarı, fahiş fiyat artışı iddialarıyla gündeme geldi. Yükselen maliyetler, enflasyon ve ekonomik koşullar, toplumun her kesimini etkilerken, Uşak’ta Eylül ayında yapılacak fuarda geçen yıla göre yapılan zamlar büyük tepkilere yol açtı. 18 Eylül’de Kemalöz Mahallesi Pazaryeri’nde gerçekleşecek fuarda, stant fiyatlarının iki yıl önce metrekaresi 300 liradan satılırken, geçen yıl 560 liraya yükseldiği, bu yıl ise 1000 liraya çıktığı belirtildi.

ESNAFTAN FUARA KATILAMAMA TEPKİSİ

Fuar organizasyonunu üstlenen firmanın yüksek fiyat uygulaması, birçok Uşaklı esnaf tarafından tepkiyle karşılandı ve bu nedenle birçok esnaf fuara katılmaktan vazgeçti. Üç günlük bir etkinlik için 250 ila 300 metrekarelik alan kiralamak isteyen Uşaklı esnaflar, 250 bin ile 300 bin lira arasında bir maliyetle karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. Bu koşullarda, yetkililerden destek talep eden esnaflar, sorunların çözülerek fiyatların makul seviyelere çekilmesi gerektiğini ifade etti. Aksi takdirde, tarımsal sektörü temsilcileri fuara katılmayı düşünmeyeceklerini bildirdi.