Uşak Su Kısıtlaması Başladı

UŞAK’TA SU KISITLAMASI BAŞLADI

Uşak’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan Küçükler Barajı’nda su seviyesinin tamamen tükenmesi sonrası kentte su kısıtlaması uygulamaya kondu. Uşak Belediyesi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, şehir genelinde suyun sadece saat 16.00 ile 22.00 arasında verileceğini bildirdi. Bu durum, kentte hem endişe hem de tartışmalara yol açtı. Uşak Belediyesi, Küçükler Barajı’ndaki su kaynaklarının tükenmesi nedeniyle planlanan su kesintilerini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından bölgede faaliyet gösteren maden firması suçlamalarla karşı karşıya kaldı, su tüketiminin madene gittiği iddia edildi.

MADEN FİRMASI SU KULLANIMINI AÇIKLADI

Maden şirketi yetkilileri, Devlet Su İşleri verilerine dayanarak Kışladağ Altın Madeni’nin su kullanımının Uşak halkının kaynaklarını tüketmediğini ifade etti. Yetkililer, kullanılan suyun Ulubey’deki yer altı kaynağından temin edildiğini, bu kaynağın toplam kapasitesinin yalnızca yüzde 0,73’ünün işletme tarafından kullanıldığını vurguladı. Ayrıca, tartışmalara neden olan Küçükler Barajı’nın madenle aynı kaynaktan beslenmediği ve maden sahasından 53 kilometre uzaklıkta yer aldığı belirtildi. İşletmede kullanılan suların özel havuzlarda toplanarak geri dönüştürüldüğü ve doğaya kontrolsüz bir şekilde bırakılmadığı da eklenildi.

DSİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Şehrin içme ve kullanma suyunun sağlanmasının belediyelerin temel görevi olduğunu dile getiren DSİ, “Su sıkıntısı, Uşak Belediyesi’nin yeterli kaynak ayırmaması, Küçükler Barajı’nın doğru işletilememesi ve şehirdeki yüzde 40’lık kayıp kaçak oranının azaltılması yönünde gerekli çalışmaların yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu oran yılda 7.6 milyon metreküp su kaybına yol açmaktadır. Küçükler Barajı’nda 2024 yılı için depolanan 9 milyon metreküp suyun, içme suyuna ayrılan kısmı 4,5 milyon metreküp iken, belediye buradan 7 milyon metreküp su çekmiştir. Belediye, bu konuda DSİ tarafından uyarılmış ve daha az su çekmesi için 3 yer altı kuyusu devredilmiştir. Ancak su çekim işlemleri devam edince, baraj 16 Ağustos’ta tamamen sıfırlanmıştır,” ifadelerini kullandı.

SU SORUNU İÇİN PROJE ÇALIŞMALARI

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı DSİ, kentteki su sorununu çözmek amacıyla 3 inşaat ve 2 proje çalışması yürütecek. Eylül ayında Baltalı Göleti İçmesuyu İletim Hattı devreye alındığında, Uşaklıların su sorunuyla ilgili çözüm sağlanması hedefleniyor.