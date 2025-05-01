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Uşak’ta 11 kişi Uyuşturucu İçin Tutuklandı

UŞAK’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Uşak’ta, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplam 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların hepsi tutuklandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

OPERASYON DETAYLARI

Bu çerçevede, belirlenen adreslere düzenlenen operasyon neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sonucunda bir miktar sentetik uyuşturucu, 56 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabancalara ait 88 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin tamamı tutuklandı.

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