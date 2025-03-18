Uşak’ta 2025 Yılında Araç Sayısı Açıklandı

UŞAK’TA MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ

Uşak’ta açıklanan verilere göre, 2025 yılı itibarıyla il genelinde toplam motorlu kara taşıtı sayısı 177 bin 328 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları verisini kamuoyuna duyurdu. Şubat ayında Türkiye genelinde trafiğe kaydedilen taşıt sayısı 136 bin 810 olarak gerçekleşti. Bu taşıtların dağılımında, otomobillerin oranı yüzde 50,2, motosikletlerin oranı yüzde 32,7, kamyonetlerin oranı yüzde 9,2, traktörlerin oranı yüzde 3,3, kamyonların oranı yüzde 2,2, minibüslerin oranı yüzde 1,5, otobüslerin oranı yüzde 0,8 ve özel amaçlı taşıtların oranı yüzde 0,1 olarak belirlendi.

ŞUBAT AYI VERİLERİ VE DEĞİŞİMLER

Şubat ayındaki trafiğe kayıt işlemlerinin sayısı, bir önceki aya göre motosiklette yüzde 61,9, otobüste yüzde 52,6, traktörde yüzde 47,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 41,2 ve minibüslerde yüzde 16,8 artış gösterirken, otomobillerde yüzde 34,1, kamyonette yüzde 48,3 ve kamyonlarda yüzde 21,4 azalma görüldü.

UŞAK’TA ARAÇ SAYISI VE DAĞILIMI

İllere göre dağılımda Uşak’ın nüfusu 375 bin 310 olarak belirlenirken, toplam araç sayısı ise 177 bin 328 olarak açıklandı. Uşak’taki araçların cinsine göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti: otomobil 81 bin 276, minibüs 2 bin 244, otobüs 1.367, kamyonet 22 bin 195, kamyon 4 bin 591, motosiklet 42 bin 718, özel amaçlı taşıt 480 ve traktör sayısı 22 bin 457 olarak tespit edildi. Bu verilere göre, Uşak’ta araç başına düşen kişi sayısı 2,11, otomobil başına düşen kişi sayısı ise 4,61 olarak hesaplandı.