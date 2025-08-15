Haberler

Uşak’ta 28 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

UŞAK’TA YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uşak’ta bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramada, valizlere gizlenmiş 28 bin adet sentetik ecza bulundu. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktası üzerinde durdurdukları yolcu otobüsünün bagaj kısmını inceledi.

OTOBÜSTE YOLCU OLARAK BULUNUYORDU

Arama sonucunda, valizler içinde 28 bin adet sentetik ecza tespit edildi. Yapılan incelemede, bu valizlerin otobüste yolcu olarak bulunan A.K.’ye ait olduğu belirlendi. A.K., gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

