Uşak’ta 3 Kişi Uyuşturucudan Gözaltında

UŞAK EMNİYETİNDEN BAŞARILI UYUŞTURUCU OPERASYONU

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, merkeze bağlı Durak Mahallesi’nde bir konutta arama yaptı.

ARAMA SONUCU ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda 208 adet kullanımlık A4 bonzai, 34 gram metamfetamin, bir miktar sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satımından elde edildiği düşünülen 10 bin 400 TL ile 100 euro bulundu. Operasyon sırasında evde bulunan E.B., E.A. ve P.Ç. gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM VE TUTUKLAMA

Emniyette gerçekleştirilen işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkeme karşısına çıktı. P.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, E.B. ve E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.