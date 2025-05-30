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Uşak’ta 4 Şüpheli Tutuklandı

UŞAK’TA DÜZENLENEN OPERASYON

Uşak’taki bir adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreste çalışma yaptı.

ELE GEÇİRILEN MADDELER

Yapılan aramada, 518 kullanımlık A4 bonzai, 142 gram metamfetamin, 67 adet sentetik ecza, bir miktar kokain, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği düşünülen 10 bin TL ve 50 Euro bulundu. Operasyon sonucu adreste bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

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