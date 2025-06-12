Uşak’ta 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

UŞAK’TA OPERASYON DÜZENLENDİ

Uşak’ta iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivaslı ilçesi ve il merkezinde operasyonlar gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda 5 bin 800 kullanımlık A4 bonzai, 456 adet sentetik ecza, 470 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen bin 80 TL bulundu. Operasyon sırasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetten sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkeme tarafından 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3’ü tutuklandı.