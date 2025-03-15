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Uşak’ta 901 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

OTOMOBİLDE SENTEZ ECZA BULUNDU

Uşak’ta bir oto içinde gerçekleştirilen aramada 901 adet sentetik ecza tespit edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bir otomobili durdurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Otomobilde yapılan inceleme sırasında kutular içerisinde gizlenmiş 901 adet sentetik ecza ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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