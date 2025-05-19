Uşak’ta 92 yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

YANGININ ÇIKTIĞI YERDE DURUM TESPİTİ YAPILDI

Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyünde, Mehmet Ali Özçakır’a ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın patlak verdi. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler tüm evi sardı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Ekiplerin etkin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

92 YAŞINDAKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının çıkış noktasında yapılan incelemelerde, evde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Mehmet Ali Özçakır’ın yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangının sebebini tespit etmek için jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yangınla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor.