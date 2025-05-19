Gündem

Uşak’ta 92 yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

usak-ta-92-yasli-adam-hayatini-kaybetti

YANGININ ÇIKTIĞI YERDE DURUM TESPİTİ YAPILDI

Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyünde, Mehmet Ali Özçakır’a ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın patlak verdi. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler tüm evi sardı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Ekiplerin etkin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

92 YAŞINDAKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının çıkış noktasında yapılan incelemelerde, evde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Mehmet Ali Özçakır’ın yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangının sebebini tespit etmek için jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yangınla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ömer Çelik: Özgür Özel’in Sözleri, Aşırı Sağ Kopyasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirilerini Avrupa faşizmiyle ilişkilendirerek, bu söylemlerin aşırı sağdan ilham aldığını belirtti.
Gündem

Su Seviyesi Yükseldi, Vatandaşlar Mahsur Kaldı

Van'da pancar topladıktan sonra geri dönen vatandaşlar, yükselen su seviyeleri nedeniyle mahsur kaldı. Uzun süren müdahale ile kurtarıldılar.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.